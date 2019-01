V Galiciji gorela stanovanjska hiša

Danes zjutraj, okoli 4.48, je zagorela stanovanjska hiša v kraju Galicija pri Žalcu. Po do zdaj znanih podatkih Regijskega centra za obveščanje je zagorelo na nadstrešku stanovanjske hiše. Ogenj se je nato razširil na notranje prostore in ostrešje.

Požar so gasili gasilci PGD Velika Pirešica, Ponikva pri Žalcu, Zavrh pri Galiciji, Žalec, Gotovlje, Ložnica in Dobriša vas-Petrovče. Ti so požar omejili in pogasili ter s termovizijsko kamero pregledali ostale prostore.

Ogenj je uničil 30 kvadratnih metrov nadstreška, 2 kvadratna metra ostrešja in 20 kvadratnih metrov kuhinje in opremo. Stanovanjska hiša ni več primerna za bivanje. Višina škode še ni znana.

SŠol