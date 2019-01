V Innsbrucku Timi Zajc – Pjotr Žila

Najboljši slovenski smučarski skakalec na novoletni turneji Timi Zajc je bil v včerajšnjih kvalifikacijah v Innsbrucku dvajseti. Pred kvalifikacijsko serijo so tekmovalci v Innsbrucku imeli še dva uradna treninga, v katerih je član Smučarsko skakalnega kluba Ljubno imel osmo in sedmo oceno. To bo tudi njegov današnji cilj.

Slovenski skakalci bodo imeli na tekmi razmeroma težko delo; najtežje med njimi morda prav mladi tekmovalec iz Hramš, ki je v dvoboju na izpadanje za tekmeca dobil drugega najboljšega skakalca to zimo v svetovnem pokalu, Poljaka Pjotra Žilo, ki pa je na novoletni turneji osmi, mesto za Zajcem. Timi se zaveda, da lahko dvoboj tudi izgubi, a se z dobrim skokom obenem lahko visoko zavihti kot srečni poraženec. Na Bergislu se bo tretja tekma turneje začela ob 14.00. Košarkarji Rogaške so v 14. krogu 2. Aba lige v svoji dvorani premagali ekipo Splita s 74:69 in tako prišli do pete zmage, predvsem po zaslugi odlične obrambe. To je bila prva zmaga Rogaške po 21. novembru, ko je bil tekmec skopski MZT. Sledili so štirje zaporedni porazi, od tega kar dva le za točko. Rashun Davis je dosegel 12 točk.

DŠ

Foto: FIS