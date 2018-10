V iskanju rešitev za prenovo prostora na območju zlatarne

V okviru Meseca prostora, ki oktobra poteka pod pokroviteljstvom ministrstva za okolje in prostor in katerega letošnji slogan je »Prostor je zakon«, so v celjskem zavodu Metro SR tudi letos pripravili arhitekturni maraton.

Tokrat so se s projektom »Recikliranje mesta« osredotočili na prenovo obstoječe arhitekture, na mestni prostor v Celju v širšem pomenu in ne le na mestno jedro, kar je bilo v ospredju arhitekturnega maratona v minulih letih.

Gorazd Furman Oman iz zavoda Metro SR:

Arhitekturni maraton je tudi letos zasnovan v obliki ponedeljkovih delavnic, ki jih ob ponedeljkih izvajajo v sodelovanju z dijaki Gimnazije Celje Center – umetniška smer. Arhitekturni maraton bo 22. oktobra tradicionalno končala razstava na delavnicah osmišljenih rešitev in okrogla miza z udeležbo strokovnjakov prostorskega načrtovanje in arhitekture.

ROBERT GORJANC