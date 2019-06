V izenačenem dvoboju do tesne zmage

V dvorani Tri Lilije v Laškem so sinoči slovenske košarkarice odigrale prvo pripravljalno tekmo v okviru priprav na Evropsko prvenstvo, ki ga bosta od 27. junija do 7. julija gostili Latvija in Srbija. Slovenke so se za uvod pomerile s Češko, dvanajsto reprezentanco s Fibine lestvice, ki se lahko pohvali z medaljami s svetovnih prvenstev in olimpijskih iger. V izenačeni tekmi so se na koncu Slovenke veselile tesne zmage s 77:75.

Slovenke so tekmo odigrale brez Nike Barič, Zale Friškovec in Lee Debeljak. Na izenačeni tekmi je selektor Grgić priložnost za igro ponudil v vsem igralkam. Slovenke so bile večji del tekme v rahli prednosti, odločilni točki pa je s prostih metrov dosegla Krošljeva 16 sekund pred koncem. Pri gostjah je bila s 16 točkami najboljša Tereza Krakovicova. Pri Slovenkah so bile najbolj razpoložene Shante Marie Evans z 19 točkami, temu je dodala še devet skokov, Teja Oblak s 16 točkami, Eva Lisec pa je dosegla 13 točk.

Slovenska dekleta se bodo danes ob 16. uri pomerila še s Hrvaticami. Te so na prvi tekmi turnirja v četrtek premagale Češko s 66:61.

LKK, foto: KZS