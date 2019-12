V kartuziji Jurklošter razstava slovenskih jaslic

V kartuziji Jurklošter je znova na ogled razstava slovenskih jaslic, ki so jo pripravili v Društvu ljubiteljev jaslic Slovenije ter v Zavodu Odon in župniji Jurklošter.

Razstavljenih je okoli 60 jaslic različnih velikosti, oblik in materialov. Poleg lesa, voska, gline, ličja, so izdelovalci uporabili tudi druge, manj običajne materiale, pravi podpredsednik Društva ljubiteljev jaslic Slovenije Drago Kozinc.

Pripravljalci razstave jaslic se trudijo, da vsako leto pokažejo jaslice, ki v Jurkloštru še niso bile razstavljene.

Edini, ki je sodeloval že na vseh dosedanjih 16 razstavah jaslic v Jurkloštru, je akademski kipar Viktor Konjedic.

Jaslice v kartuziji Jurklošter si bo mogoče ogledati ob sobotah, nedeljah in praznikih med 14. in 16. uro vse do 2. februarja.

BA