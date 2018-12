V knežjem mestu dve silvestrovanji

S tradicionalnim silvestrovanjem na prostem, na Krekovem trgu, se bo končalo enomesečno praznično dogajanje v knežjem mestu, ki ga že več let poznamo pod imenom Pravljično Celje.

Za zabavo bo skrbela skupina Rok n band, ki je v Celju že večkrat nastopila ob tovrstni priložnosti, Tudi zato, kot je povedala Milena Čeko Pungartnik, direktorica Zavoda Celeia Celje:

Že dopoldan bodo svoje tradicionalno silvestrovanje imeli najmlajši, na Glavnem trgu, v Pravljični deželi, ki bo ob desetih še zadnjič letos odprla svoja vrata.

Otroke in njihove starše bo zabavala že tudi znana gostja Pravljične dežele, Romana Kranjčan. Malo pred poldnevom se bo začelo odštevanje, potem bo ob navdušenju otrok prišel še dedek mraz, Pravljična dežela pa bo svoja vrata zaprla ob 13h.

Ob številnih brezplačnih koncertih na Krekovem trgu, ki so jim letos dajali ton predvsem odlični slovenski glasbeniki (z legendarnima Vladom Kreslinom in Petrom Lovšinom na čelu), koncertih na Glavnem trgu, tradicionalnim božično novoletnim sejmom in drugimi bolj ali manj stalnimi dogodki ter nekaterimi novostmi, se bo tako končalo še eno Pravljično Celje.

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA