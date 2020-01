V knežjem mestu vlada sožitje

V Celju je bil danes sprejem župana Bojana Šrota za predstavnike verskih skupnosti, ki delujejo na območju mestne občine. V pogovoru z novinarji je župan poudaril dobro sodelovanje občine s skupnostmi ter slogo med njimi samimi.

Celjski opat Marjan Jezernik je omenil zelo dobro dolgoletno sodelovanje občine in največje, katoliške skupnosti. »Pred seboj imamo iste ljudi. Zato je potrebno graditi mostove, ne pa jih podirati,« je dejal opat. Sprejema se je udeležilo tudi več predstavnikov celjske pravoslavne Cerkve, ki si prizadeva za gradnjo pravoslavne cerkve. V mestni občini se prav tako dobro počutijo pripadniki odbora islamske skupnosti, ki so večinoma priseljenci iz držav nekdanje Jugoslavije. »Vedno smo dobro sodelovali, še vedno je tako in upam, da bo tako tudi v prihodnje,« je povedal o sodelovanju z občino Mohamed Mehdi iz odbora islamske skupnosti.

O medverskem sožitju na našem območju pričuje med drugim vsakoletna katoliška maša za domovino v stolnici, ki se je udeležujeta tako pravoslavni paroh, kot muslimanski imam. V mestu delujejo tudi adventistična, baptistična in mormonska Cerkev, Krščanska Cerkev Kalvarija ter Jehovove priče. Sprejema so se udeležili tudi pripadniki večine manjših verskih skupnosti.

BJ

Foto: GrupA