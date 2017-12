V Konjicah in Žalcu radi berejo

Združenje splošnih knjižnic in Skupnost občin Slovenije je skupaj z Ministrstvom za kulturo 18-im slovenskim občinam podelilo naziv Branju prijazna občina. Med njimi sta bili uspešni tudi Občina Slovenske Konjice in Občina Žalec.

S tem nazivom sta občini s celjske regije vstopili v skupino občin, ki dajejo pomemben, aktiven prispevek za izboljšanje bralne pismenosti, spodbujajo branje in razvoj bralne kulture v lokalni skupnosti. Kot sta v svojih govorih ob podelitvi priznanja poudarila kulturni minister Tone Peršak in predsednik Državnega zbora Republike Slovenije Milan Brglez je branje ena izmed temeljnih življenjskih vrednot za širjenje znanja in obstoj naroda, saj človek, ki ne bere, nima nobene prednosti pred tistim, ki ne zna brati.

BGO