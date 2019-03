V Košnici umrl moški, včeraj na Celjskem spet več nesreč

Včeraj, okrog 13. ure, je v Košnici pri Celju, na težje dostopnem terenu pri eni izmed stanovanjskih hiš prišlo do požara. Ogenj je izbruhnil na motorju, nato pa se razširil še na travo v okolici. Na kraju so bili celjski poklicni gasilci in gasilci iz Prostovoljnega gasilskega društva Zagrad – Pečovnik, ki so požar omejili in pogasili. Na kraju so našli mrtvega moškega. Okoliščine primera policisti še preiskujejo. Več podrobnosti bo znanih jutri.

Sicer pa se je včeraj na Celjskem zgodilo kar nekaj nesreč. Popoldne se je v Šentjanžu v občini Rečica ob Savinji hudo poškodoval občan pri podiranju dreves ob strugi. Reševalci so poškodovanega oskrbeli na kraju, nato pa so ga odpeljali v celjsko bolnišnico. V Gorenju pri Šmartnem ob Paki pa se je poškodoval tudi delavec med delom, ki ga je izvajal na stanovanjski hiši. Moški je namreč padel okoli 4 metre v globino.

Včeraj sta se v prometu poškodovala tudi dva motorista. Prvi v Žalcu, kjer se je poškodoval v trčenju z avtomobilom. Drugi pa v Ratanski vasi, kjer je padel med vožnjo z motorjem.

SŠol

Foto: SHERPA