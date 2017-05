V Ksevtu pripravljajo program

Konec marca je mesto vršilke dolžnosti direktorice novoustanovljenega Zavoda Ksevt prevzela mag. Nena Dokuzov, ki je na to funkcijo prišla z gospodarskega ministrstva. Osnovna usmeritev Ksevta bo še naprej področje gospodarstva, kulture in turizma.

Vitanjski Ksevt s koncem marca piše novo zgodbo. Postal je novo ustanovljen zavod in novo vodstvo je moralo najprej urediti osnovne administrativne stvari, kot je recimo registracija javnega zavoda. V kratkem naj bi ustanovili še svet zavoda, ki bo sestavljen iz štirih predstavnikov. V imenu vlade ga bo imenovalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, enega predstavnika bo imenovala občina Vitanje, enega predstavnika bo imenovala civilna družba in enega zaposleni. Vršilka dolžnosti Nena Dokuzov upa, da bodo svet zavoda potrdili še ta mesec, da bodo lahko začeli izvrševati zastavljene naloge. Ker je ustanovitelj zavoda ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, bo osnovna usmeritev dejavnosti na področje gospodarstva, pravi v.d. direktorica Zavoda Ksevt Nena Dokuzov.

Nena Dokuzov še dodaja, da se bo trudila sodelovati z lokalno skupnostjo ter jo poskušala vključiti v dejavnosti zavoda.

BGO