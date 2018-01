V kultnem Wengnu smukaški izid kariere za Martina Čatra

Celjski smučar Martin Čater je zasedel odlično 11. mesto na smuku v Wengnu, enem od najtežjih, vsekakor pa najdaljšem smuku med prizorišči tekem svetovnega pokala. S tem je postavil tudi svoj najboljši izid kariere v tej paradni disciplini alpskega smučanja.

Na kar 4270 metrov dolgi, znameniti progi z Lauberhorn je nastopili drugič v karieri, s startno številko 32 je odlično smučal predvsem v zadnjih dveh odsekih proge in za zmogovalcem, Švicarjem Beatom Feuzom zaostal za 1,84 sekunde in bil tudi najboljši med slovenskim tekmovalci.

Po tekmi je Martin Čater za spletno stran Smučarske zveze Slovenije povedal: ‘Poskusil sem se maksimalno spopasti s progo in mislim, da mi je kar dobro uspelo. Že iz starta ven in potem v zgornjem delu sem začutil, da res leti, da smuči gredo in res je bilo fajn za voziti. Mogoče mi Brueggli-S ni čisto uspel, a je bilo ostalo zelo dobro in sem zelo zadovoljen.”

Tonska izjava Martina Čatra:

ROBERT GORJANC

Foto: arhiv NT&RC