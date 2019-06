V Laškem iz poplavljenega podvoza gasilci rešili osebno vozilo

Neurje, z močnim dežjem in vetrom ki je včeraj popoldan zajelo območje Savinjske regije, je povzročilo precej nevšečnosti in škode.

Iz Uprave za zaščito in reševanje so tako z območja Občine Laško poročali o tem, da so gasilci iz poplavljenega podvoza morali reševati osebno vozilo, sicer pa o poplavljenih cestah, vdoru zemljine in o stavbi, na kateri je bil odkrit del strehe. V Ljubiji, v občini Mozirje, je meteorna voda ogrožala stanovanjsko hišo, v Gornjem Gradu je v gospodarsko poslopje udarila strela.

Podobna poročila so prihajala tudi iz Žalca, Rogaške Slatine, Rogatca, Podčetrtka, Šentjurja, Rečice ob Savinji in Velenja, kjer se je sprožilo tudi nekaj manjših plazov, zaradi poplavljanja sta bili zaprti Pokopališka in Rudniška cesta. Povsod so posredovali poklicni, predvsem pa prostovoljni gasilci, ki so zavarovali stavbe, izčrpavali zalite kletne prostore, čistili jaške in odtoke, odstranjevali podrta drevesa in podobno.

Kot napovedujejo meteorologi bo danes še nestanovitno vreme, ponekod z možnostmi ploh in neviht. V prihodnjih dneh je spet pričakovati sončne in tudi precej vroče dni, celo nov vročinski val.

RG