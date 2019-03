V nedeljo premik ure na poletni čas

V nedeljo ob 2. uri zjutraj bomo premaknili kazalce za uro naprej in tako prešli na poletni čas. Kot je v torek odločil Evropski parlament, bo premikanje ure dokončno ukinjeno leta 2021.



Urine kazalce premikamo že 30 let. Prvi so s premikom že leta 1916 začeli Francozi, večina evropskih držav pa je to storila v sedemdesetih letih. V Sloveniji je prehajanje na poletni čas uredil zakon iz leta 1983. Glavni razlog za zamik naj bi bilo predvsem varčevanje z energijo, nekateri pa so prepričani, da naj bi ‘podaljšan’ dan pripomogel tudi k zmanjševanju kriminala in upadu avtomobilskih nesreč. Nasprotniki premikanja ure temu oporekajo. Mnoge raziskave so pokazale ravno nasprotno, saj naj bi premik neugodno vplival na zdravje ljudi. Zaradi utrujenosti naj bi se možnosti za nesreče kvečjemu povečevale in dokazano je, da pomanjkanje spanja neugodno vpliva na človekov imunski sistem. S premikom časa zmotimo naš bioritem, zato so slabše počutje, utrujenost, slabšo razpoloženje in nezbranost povsem pričakovani.

Kot kaže bomo urine kazalce zadnjič premaknili v letu 2021. Tako so v tem tednu izglasovali evropski poslanci. Države članice pa se bodo lahko same odločile za zimski ali poletni čas. Tiste, ki se bodo odločile za poletni čas, bodo uro zadnjič premaknile zadnjo nedeljo v marcu leta 2021, tiste, ki bodo imele zimski čas, pa zadnjo nedeljo v oktobru leta 2021. Kako se bodo odločile, morajo države Evropsko komisijo obvestiti do 1. aprila 2020, pri čemer jih poslanci evropskega parlamenta pozivajo k medsebojni uskladitvi, da ne bi prišlo do motenj na notranjem trgu.

Slovenija se za zdaj zavzema za zimski čas, medtem ko se sosednja Hrvaška nagiba k poletnemu.

LKK, foto: pixabay