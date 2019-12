V nesreči v Kostrivnici umrli dve osebi

Včeraj, nekaj čez 22. uro, se je v Kostrivnici, to je na območju Policijske postaje Šentjur, zgodila prometna nesreča, v kateri sta dve osebi umrli, ena pa se je hudo poškodovala.

Prometno nesrečo je povzročil 32-letni voznik osebnega vozila, ki je vozil po regionalni cesti iz smeri Planine proti Šentjurju. 32-letnik je v dolgem in levem ter nepreglednem ovinku izgubil oblast nad vozilom in zapeljal na nasprotno smerno vozišče, po katerem je takrat pravilno pripeljal 33-letni voznik osebnega vozila. Vozili sta trčili. 32-letni voznik in njegov 26-letni sopotnik sta na kraju nesreče umrla. 33-letni voznik se je

v trčenju hudo poškodoval. Vsi trije udeleženi so z območja Policijske postaje Šentjur.

Letos je v prometnih nesrečah na območju Policijske uprave Celje umrlo 25 ljudi, lani v enakem obdobju 12, v celem lanskem letu 13.

SŠol