V nujnih primerih bo za živali poskrbljeno

Med trenutno zelo izpostavljenimi poklici je tudi veterinarski. Kako bo v teh dneh z dostopnostjo nujne oskrbe, se sprašujejo mnogi lastniki živali. Na trenutno najbolj ogroženem območju naše regije, v Šmarju pri Jelšah, tamkajšnja veterinarska postaja že od nedelje opravlja samo nujne posege v ambulantah in na terenu.

Okužba s koronavirusom se je razširila tudi med šmarskimi veterinarji. Na testu sta bila najprej pozitivna dva zaposlena, ki sta se okužila v stiku s svojimi otroki, sicer šolarji na OŠ Šmarje. Kasneje so zboleli še štirje veterinarji. Vsi so v domači karanteni že od prejšnjega četrtka oziroma sobote.

Kot je dejal direktor veterinarske postaje Šmarje pri Jelšah Tomi Rumpf, trenutno zaradi oskrbe živali ni potrebno biti v skrbeh. Na objavljenih telefonskih številkah lahko lastniki živali kadarkoli dobijo odgovor in pomoč, v kolikor je ogroženo zdravje ali življenje živali. „Smo se pa veterinarji glede na situacijo v Šmarju pri Jelšah, ki je žarišče okužb s koronavirusom, že tako po izbruhu odločili, da nima smisla hoditi po regiji in na ta način ogrožati sebe in drugih. Kot se je kasneje izkazalo, smo se odločili prav.“ Do nadaljnjega tako kot povsod po Sloveniji tudi na Šmarskem izvajajo zgolj nujne veterinarske storitve. Do konca marca so odloženi postopki umetnega osemenjevanja živali, vsi nenujni preventivni ukrepi in številčenja, kot tudi cepljenja psov.

„V času ukrepov bomo za nujne veterinarske primere, zagotavljanja nepretrgane veterinarske dejavnosti za terensko diagnostiko in preiskave, s katerimi se potrdi bolezen ali ovrže sum na kužne bolezni, dosegljivi na telefonskih številkah kot običajno,“ je zaključil Tomi Rumpf.

Na Veterinarski postaji Šmarje pri Jelšah je sicer zaposlenih 26 ljudi, trenutno delajo štirje veterinarji, ki zagotavljajo stalno dežurstvo.

StO

Živali obdržite pri sebi

Ob izbruhu epidemije zaradi okužb z novim koronavirusom je priporočila, kako naj ravnajo lastniki živali, pripravila Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani. Opozorila so na mestu tudi zato, ker so bile novice iz sosednje Italije presenetljive: številni naj bi zapustili svoje pse, češ da zanje ne morejo več skrbeti zaradi virusa ali na splošno zaradi slabega počutja.

Kot pravijo strokovnjaki fakultete, ni dokazov, da bi domače živali lahko širile virus ali zbolele zaradi okužbe z novim koronavirusom. Priporočajo pa nekaj preventivnih ukrepov in izogibanje stikov s potepuškimi psi in mačkami, glodavci, pticami in netopirji. Tistim, ki so v domači samoizolaciji, svetujejo, da živali obdržijo pri sebi. Živali pa naj se čim manj gibljejo zunaj. Ob tem tudi priporočajo, da ljudje živali ne božajo, objemajo, ljubkujejo ali si delijo hrano z njo. »Priporočamo, da za živali skrbi druga oseba v gospodinjstvu, ki je zdrava. Če se okužena oseba ne more izogniti stiku z domačimi živalmi, naj nosi obrazno masko in si pred in po stiku z živalmi obvezno umije in razkuži roke,« svetujejo.

TC