V občinah Šentjur in Dobje vse osnovne šole KULturne

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) že približno desetletje slovenskim osnovnim šolam, ki na kulturnem področju še posebej izstopajo, podeljuje naziv kulturna šola. S projektom želi predstaviti najkakovostnejše dosežke osnovnih šol na področju kulturnih dejavnosti in širšo javnost seznaniti s primeri dobre prakse.

Naziv kulturna šola pridobijo tiste šole, ki kandidirajo na javnem razpisu in pri katerih ocenjevalna komisija prepozna nadpovprečno aktivno kulturno udejstvovanje učencev, njihovih staršev in mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del šolskega učnega načrta.

Tudi osnovne šole občin Šentjur in Dobje so na kulturnem področju zelo aktivne in tudi uspešne, zato ni presenetljivo, da si jih je večina že na začetku oziroma v času projekta zagotovila ta laskavi naziv. Letos je nekaterim osnovnim šolam naziv potekel, a so ga vse na javnem razpisu v juniju uspešno obnovile. Hkrati je prvič naziv kulturna šola pridobila tudi OŠ Hruševec Šentjur, kar pomeni, da je trenutno vseh sedem osnovnih šol v obeh občinah KULturnih.

V šentjurski izpostavi JSKD se veselijo tega uspeha in se zavedajo, da so prav šole tiste, ki večinoma otrokom in mladostnikom prve omogočijo stik s kulturo in z vsemi njenimi področji delovanja. Pri tem imajo najpomembnejšo vlogo številni mentorji in mentorice, ki otroke spodbujajo k udejstvovanju in v njih odkrivajo mnogotere talente, v kar vložijo veliko svojega prostega časa, energije in osebnega prizadevanja. Otroci s takšnimi aktivnostmi pridobivajo samozavest, izboljšujejo retoriko, zmanjšujejo tremo pred javnim nastopanjem in krepijo osebno zadovoljstvo. Brez organizacijske, finančne in moralne podpore ravnateljev osnovnih šol prav ne bi šlo, kar se kaže v številnih uspehih, ki jih dosegajo osnovnošolci, in sicer predvsem na področju vokalne in gledališke dejavnosti.

Prav na teh dveh področjih tudi letos beležijo največ uspehov tako na regijski kot državni ravni. Otroška pevska zbora OŠ Dramlje (zborovodkinja Marija Klančar) in OŠ Dobje (zborovodkinja Slavica Rajh) sta namreč na regijskem tekmovanju pevskih zborov v Rogaški Slatini prejela zlato priznanje, gledališka skupina Teater (nade)budnih pod mentorstvom Bojane Potočnik pa se je s predstavo Prosto po Gorencu uvrstila na državno srečanje v Novo mesto med dvanajst najboljših slovenskih otroških predstav v letu 2017.

NM

Teater (nade)budnih z mentorico Bojano Potočnik in vodjo šentjurske izpostave JSKD Nastijo Močnik na letošnjem državnem srečanju najboljših otroških gledaliških skupin v Novem mestu