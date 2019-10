V okolici pokopališč spremenjen prometni režim

V okolici celjskega pokopališča bo v četrtek, 31. oktobra, in v petek, 1. novembra, od 7. do 17. ure veljala začasna sprememba prometnega režima z enosmernim prometom na Mirni poti in Teharski cesti, ki vodita do pokopališč. Dvosmerni promet bo dovoljen le za avtobuse, taksije in invalide.

Promet bodo usmerjali reditelji. Celebus bo vozil na dveh linijah, in sicer na relaciji Hudinja-Nova vas-Lava–železniška postaja–Breg–Polule–Skalna klet–Teharska cesta, po Mirni poti na pokopališče in s pokopališča po Kolškovi ulici, med 10. in 16.45 uro. Prav tako bo vozil na relaciji Železniška postaja–Mestno pokopališče Celje, po Mirni poti na pokopališče in s pokopališča po Kolškovi ulici, med 8. uro in 16.45. Vozni red je objavljen na spletnih straneh Mestne občine Celje in podjetja Nomago.

V Velenju do pokopališča z Lokalcem

Zaradi zelo povečanega obiska pokopališč v teh dneh so tudi v Velenju spremenili prometni režim vožnje z brezplačnim mestnim avtobusom Lokalc in tako občankam ter občanom v četrtek in petek omogočili vožnjo z Lokalcem tudi do pokopališča v Podkraju. Ta dva dneva bo Lokalc med 7. in 18. uro vsakih 30 minut odpeljal z Avtobusnega postajališča Velenje na Gorico, v Šalek, do postaj na Tomšičevi cesti in pri Tržnici ter proti postajališču Rudarski dom (stari kino). Tam v krožišču bo Lokalc obrnil ter pot nadaljeval proti železniški postaji (in ne proti mestnemu štadionu) ter po Partizanski cesti proti Podkraju. Ker bo v teh dneh promet mimo pokopališča v Podkraju enosmeren, bo Lokalc pot nadaljeval čez Lokovico in po Partizanski cesti nazaj proti mestu. Ustavil bo na postajališčih pri Cvetličarni Iris ter pri Vili Bianci in se vrnil na Avtobusno postajališče Velenje.

Brezplačen avtobus v Slovenskih Konjicah

Tudi v okolici pokopališča Slovenske Konjice bo v četrtek in petek spremenjen prometni režim. V Tattenbachovi, Cvetlični in Aškerčevi ulici bo veljal enosmerni prometni režim. Ker bodo parkirna mesta v neposredni bližini pokopališča omejena, naj obiskovalci uporabijo bližnja javna parkirišča (pri športni dvorani, osnovni šoli, cerkvi …). V petek, 1. novembra, bo za obisk pokopališča Slovenske Konjice zagotovljen tudi brezplačni avtobusni prevoz na relaciji Parkirišče Spar–pokopališče Slovenske Konjice in nazaj, in sicer med 9. in 17. uro.

BA