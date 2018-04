Danes nekaj pred 6. uro zjutraj so bili celjski policisti obveščeni, da je poštar s pošte Slovenske Konjice opazil, da se je iz paketa vsula bela praškasta snov. Hitri test je pokazal, da v paketu ni bilo zdravju nevarnih snovi, so sporočili iz Policijske uprave Celje.

Poštarja, ki je bil edini v stiku z omenjeno pošiljko, so izolirali. Policisti in gasilci so do prihoda pripadnikov Specialne enote in ekipe VURS-a kraj zavarovali in izvedli vse potrebne varnostne ukrepe.

BA

Foto: Pixabay