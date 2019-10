V Parizu Celju prestižna nagrada za paviljon arheologije

Na sinočnji slavnostni prireditvi v Théâtre du Châtelet v Parizu je celjska delegacija za paviljon arheologije na Glavnem trgu prejela prestižno evropsko nagrado za kulturno dediščino Europa Nostra, in sicer v kategoriji konservatorstva.

»Ponosen sem, da je Celje prejemnik tega prestižnega priznanja in globoko prepričan, da si ga tudi zasluži. Celje je mesto, ki že od nekdaj zelo ceni svojo kulturno-zgodovinsko dediščino. Imamo kaj pokazati – tako iz obdobja rimske Celeia, ki so ji rekli tudi Troia Secunda, kot iz srednjeveškega obdobja, ko so območju vladali znameniti grofje in knezi Celjski”, je ob prejemu prestižne nagrade povedal celjski župan Bojan Šrot.

Poudaril je, da so v Celju pri prezentaciji ostankov dveh razkošno okrašenih rimskih vil našli najboljši način in najboljšo pot. “Paviljon za prezentacijo arheologije, v katerem domuje tudi turistično-informacijski center, je mojstrovina. Zahvaljujem se vsem, ki so k temu pripomogli ter vsem, ki so prepoznali izjemnost in edinstvenost prezentacije in nam podelili to priznanje. S spoštovanjem do zgodovine in z odločnim pogledom naprej bomo tudi v prihodnosti gradili na veličastnih temeljih naših prednikov,« je še dejal celjski župan, ki je bil na čelu celjske delegacije v Parizu.

V njej sta poleg avtorja nagrajene arhitekturne rešitve, Nandeta Korpnika, med drugimi bila še Stane Rozman, direktor Pokrajinskega muzeja Celje, in Daniela Brišnik, vodja celjske območne enote zavoda za varstvo kulturne dediščine. Projekt za predstavitev arheologije na Glavnem trgu so namreč v sodelovanju izvedli strokovnjaki Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) in Pokrajinskega muzeja Celja.

Nande Korpnik je o nagradi Evropske komisije v intervjuju za našo medijsko hišo povedal, da je Evropska komisija v nagrajeni rešitvi prepoznala pomembnost sobivanja preteklosti in sedanjosti.

Paviljon za prezentacijo arheologije na Glavnem trgu je bil odprt septembra 2016. Širši javnosti predstavlja arheološko zbirko, najdeno med obnovo starega mestnega jedra, med drugi ostanke dveh bogato okrašenih rimskih vil. Pomen odkritih arheoloških ostalin je izjemen v širšem slovenskem in v evropskem prostoru, saj so nova odkritja močno spremenila sliko antične Celeie ter povsem na novo zarisala zemljevid poznoantičnega in tudi srednjeveškega obdobja.

Prireditve se je udeležilo kakšnih tisoč obiskovalcev iz vse Evrope. Od visokih gostov so bili navzoči navzoči tudi evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport Tibor Navracsics, francoski kulturni minister Franck Riester in predsednik Europa Nostra, maestro Placido Domingo.

ROBERT GORJANC

Foto: Europa Nostra