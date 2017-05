Mesec športa v Celju bo razdeljen na dva dela, na šport za vse, ki bo brezplačen, in na tekmovalno – rekreativni program.

Mesec športa bo potekal med 5. majem in 3. junijem. Mestna občina ga skupaj s Športno zvezo Celje in v sodelovanju s Športnim društvom Slovenc ter Triatlon klubom Celje organizira četrto leto zapored. Lani so zabeležili skoraj 22 tisoč obiskov, vsaj toliko jih pričakujejo tudi med letošnjim Mesecem športa v Celju.

DŠ

Foto: SHERPA