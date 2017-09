V Podčetrtku brcajo župani alpskih držav

Podčetrtek danes gosti Alepencup 2017. Mednarodnega nogometnega turnirja županov se udeležujejo župani iz Avstrije Italije, Nemčije, Južne Tirolske in Slovenije. Našo regijo in slovenske barve zastopajo župani iz Podčetrtka, Štor, Šentjurja, s Polzele in iz Šmartnega ob Paki.

Nogometna ekipa slovenskih županov je bila ustanovljena leta 2008, ko je v Avstriji potekalo prvo Evropsko nogometno prvenstvo županov. Na prvenstvu so župani navezali prijateljske stike z župani iz drugih držav, s katerimi se redno srečujejo na športnih dogodkih, ki so povod in sredstvo tudi za izmenjavo dobrih praks in izkušenj ter razvoja lokalnih skupnosti iz posameznih držav. Slovenski župani so se prvič udeležili turnirja Alpencup leta 2013 v Avstriji. Drug turnir Alpencup je bil organiziran v občini Neumarkt na Južnem Tirolskem. Tretji turnir pa je danes v Podčetrtku.

Nogometno ekipo slovenskih županov sestavljajo Stanko Glažar (župan občine Hajdina), Marko Soršak (župan občine Hoče-Slivnica), Roman Medik (podžupan občine Središče ob Dravi), Miran Jurkošek (župan občine Štore), Marko Diaci (župan občine Šentjur), Peter Misja (župan občine Podčetrtek), Franjo Golob (župan občine Vuzenica), Miroslav Petrovič (župan občine Sv. Jurij ob Ščavnici), Jože Kužnik (župan občine Polzela), Miha Mohor (Skupnost občin Slovenije), Janko Kopušar (Šmartno ob Paki), Roman Richter (podžupan občine Pesnica), Stanko Gjerkeš (podžupan občine Lendava), Ladislav Pepelnik (občina Ruše), Aco Franc Šuštar (župan občine Vodice) in Branko Ledinek (župan občine Rače-Fram).

Foto: GrupA