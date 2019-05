V podjetju Žonta pravijo, da nepravilnosti ni

Na celjski policiji so danes potrdili, da so kriminalisti opravljali hišne preiskave na območju Celja in Žalca zaradi suma kaznivega dejanja preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti. Šlo naj bi za podjetje Žonta, ki naj bi ga sumili domnevnih nepravilnostih v zvezi z Darsovim razpisom za avtovleko tovornih vozil. Toda v podjetju Žonta so nam povedali, da nepravilnosti ni.

Kot navajajo nekateri mediji, naj bi informacije kazale na to, da naj bi se podjetje Žonta na razpis prijavilo s ponarejeno dokumentacijo, v kateri naj bi prijavilo celo karambolirana in pogorela vozila. Podrobnosti celjska policija zaenkrat ne razkriva, preiskava še ni končana. Je pa potrdila, da preiskuje morebitne sume nepravilnosti pri prijavi na razpis. In, da so kriminalisti danes zasegli večjo količino dokumentacije.

Dars je namreč pred časom objavil razpis za avtovleko tovornih vozil, odstranjevanje ovir in pomoči na avtocesti. Na razpisu naj bi bil izbrano omenjeno podjetje, nato pa naj bi se na Dars zaradi domnevnega spornega ravnanja pritožili ostali ponudniki.

Samo Fejštan iz podjetja Žonta nam je potrdil, da so kriminalisti v podjetju opravljali hišne preiskave, vendar, da nepravilnosti niso ugotovili. Omenil je še, da je domnevne sume preverjala že inšpekcija, ki pa prav tako nepravilnosti ni ugotovila. Ter, da meni, da izza prijav policiji stojijo predvsem konkurenčna podjetja, ki naj bi se prav tako prijavila na razpis.

Na Darsu pravijo, da so policiji izročili vso dokumentacijo, vključno s sklenjenimi pogodbami o sodelovanju. In da so v času razpisa od ponudnikov zahtevali le listinsko dokumentacijo, na podlagi katere se je nato preverjalo zahtevane karakteristike vozil ter jih na podlagi teh podatkov tudi točkovalo. Določeni ogledi vozil so se tako pred sklenitvijo pogodb dejansko izvedli, vendar ne iz razloga sumov o poneverjenih listinah oziroma preslepitve naročnika, temveč za le ugotovitev tehničnih karakteristik vozil in opreme, pravijo pri Darsu.

Na Darsu še omenjajo, da ni denarnega toka med njim in izbranimi ponudniki, prav tako ne gre za javno naročniško razmerje, zato ne morejo govoriti, da je Dars oškodovana družba, če bi se sum glede nepravilnosti ene izmed ponudb izkazal za resničnega. Škoda bi tako lahko nastala kvečjemu ponudniku, ki ni bil izbran.

SŠol

Foto: Pixabay