V pokrajinskem muzeju odslej sedem prostovoljcev

Pokrajinski muzej Celje ima sedem novih prostovoljcev – tako imenovanih prostovoljnih kulturnih animatorjev. Srečamo jih lahko predvsem v Stari grofiji, kjer tujim in domačim gostom predstavljajo različne zbirke. Tovrstno delo prostovoljce izpolnjuje, kot pravijo v muzeju, je v dragoceno pomoč tudi rednim sodelavcem muzeja.

Za prostovoljno delo se je odločilo sedem ljudi, to so mlajši upokojenci, a tudi študenti zgodovine, umetnostne zgodovine in brezposelni. Pokrajinski muzej je zanje pripravil izobraževanja, kako konkretno bodo lahko pomagali prostovoljci pa andragoginja in pedagoginja Rada Hriberšek:

Prostovoljni kulturni animatorji so od konca štirimesečnega izobraževanja izvedli že 70 ur prostovoljnega dela.

TS

Foto: NL