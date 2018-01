V požaru se je hudo poškodoval

Včeraj popoldne, okoli 15.30 ure, je zagorelo v delavnici v Zgornji Rečici pri Laškem. V požaru se je ena oseba hudo poškodovala.

37-letni lastnik delavnice je zaradi okvare na črpalki vozila iz rezervoarja črpal gorivo, pri čemer je najverjetneje prišlo do kratkega stila, saj se je gorivo vnelo. Tuja krivda za nastanek požara je izključena. Ogenj je delavnico v celoti uničil.

Požar so gasili gasilci PGD Rečica in Laško. Ognjeni zublji so uničili tudi dve osebni vozili, naprave in orodje v delavnici. Na kraju pa so prvo pomoč poškodovanemu nudili reševalci Nujne medicinske pomoči Laško in jo prepeljali v bolnišnico.

SŠol