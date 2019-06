V Preboldu toča oklestila pridelek, poškodovane tudi stavbe

Nedeljsko neurje, ki ga v Celju sicer ni bilo čutiti, je največ škode na Celjskem povzročilo na območju Prebolda. 15 minutno deževje in toča v velikosti oreha sta dodobra uničila pridelek, poškodovala pa sta tudi nekaj stavb. Več kot 30 prostovoljnih gasilcev je bilo v noči na ponedeljek ves čas na terenu in zaščitno prekrivalo strehe in pomagalo občanom, ki so utrpeli škodo.

»Najhuje je bilo na območju Marija Reke, kjer je razkrilo nekaj streh stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij,« pravi vodja intervencije in poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Prebold-Dolenja vas-Marija Reka Uroš Ocvirk.

»Toča je ogromno škode povzročila tudi na pridelkih. Koruza, hmelj, vinska trta, vse kar je listnato, je zelo poškodovano,« dodaja Ocvirk. Poškodovanih je bilo nekaj osebnih vozil, fasad in rolet po okoliških krajih znotraj občine Prebold.

Poleg gasilcev PGD Prebold-Dolenja vas-Marija Reka so bili aktivirani tudi prostovoljni gasilci še iz društev Kaplja vas, Sveti Lovrenc in Matke.

