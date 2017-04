V pričakovanju festivala vina in čokolade

Festival vina in čokolade v Podčetrtku se je izkazal za izjemno druženje najboljših slovenskih vinarjev in butičnih ponudnikov čokoladnih mojstrovin. 6. maja ga bodo v Podčetrtku pripravili že tretjič.

63 stojnic je razprodanih že nekaj tednov. Pričakujejo okrog 30 vinarjev in 20 čokoladnic, ostalo bodo lokalni ponudniki. Kot pravi direktor Tica v Podčetrtku Boštjan Misja, ostajajo zvesti prvotni zasnovi. Vseeno pa lahko letos pričakujemo precej obogaten program. Dopoldansko dogajanje bo nagovorilo predvsem mlajšo publiko. Gostili bodo Damjano Golavšek, Jerneja Dirnbeka, večer pa bo z akustičnim koncertom zaključila Nina Pušlar.

Boštjan Misja:

Festival vina in čokolade je v prvih dveh letih zabeležil izjemen uspeh. Tudi letos pričakujejo več tisoč ljudi. Kot pravi Boštjan Misja, je sedem tisoč obiskovalcev zgornja meja zmožnosti. Če bodo to številko presegli, bodo festival v prihodnje organizirali v dveh dneh.