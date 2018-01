V Rimskih Toplicah burno zaradi odhoda zdravnice

Na izrednem zboru krajanov vodstvo ZD Laško in Občine Laško odgovarjalo na vprašanja

V dvorani gasilskega doma v Rimskih Toplicah je bil izredni zbor krajanov, sklican zato, ker je zdravnica specialistka družinske medicine Simona Grasseli dala odpoved na delo v Zdravstvenem domu Laško. To pomeni, da ne bo več sprejemala pacientov v ambulanti v zdravstveni postaji v Rimskih Toplicah.

Krajani, ki so se množično udeležili burnega, več kot dve uri trajajočega zbora, so od vodstva Zdravstvenega doma Laško in vodstva občine želeli pojasnila ob tem dogodku. Kar je navzoče na zboru najbolj zanimalo v razpravi, razlogi za odhod zdavnice, odslikava tole vprašanje ene od krajank:

Odgovor Janje Knapič, direktorice Zdravstvenega doma Laško:

Seveda so krajani Rimskih Toplic želeli dobiti tudi odgovor, kako bo zdravstvena oskrba v tamkajšnji zdravstveni postaji urejena poslej, po odhodu dolgoletne zdravnice Simone Grasseli, ki se zbora ni udeležila. Jelka Markovič Grahek, predsednica sveta zavoda Zdravstvenega doma Laško:

Do prihoda nove zdravnice ali zdravnika vrzel za čim manj moteno zdravstveno oskrbo v Zdravstvenem domu Laško poskušajo nadomestiti z delom specializantke, ki dela po mentorstvom druge stalne zdravnice v zdravstveni postaji v Rimskih Toplicah, specialistke družinske medicine Nataše Knez. Ta pa, kot smo včeraj od krajanov še lahko slišali na zboru, odhaja na porodniški dopust, zato bo začasno zamenjavo treba najti tudi zanjo.

ROBERT GORJANC

Foto: RG