V Rogaški Slatini nova neprofitna stanovanja

Deset neprofitnih stanovanj bo zraslo ob lokalni cesti med Podplatom in Kostrivnico. Skupno 571 kvadratnih metrov bivalne površine bo novim stanovalcem na voljo konec leta 2021.



Občina je začela projekt pripravljati že leta 2017. Konec letošnjega januarja je sodelovanje pri naložbi potrdil tudi republiški stanovanjski sklad. Zemljišče v Spodnji Kostrivnici nedaleč od Kraljevega vrelca je v lasti občine. Na njem bo v približno dveh letih zrasla večstanovanjska stavba, ki bo imela v pritličju in dveh nadstropjih skupno deset stanovanj. Velikost bivalnih površin bo med 46 in 49 kvadratnimi metri. Vsaka stanovanjska enota bo imela tudi lasten balkon, pritlična bo imela teraso. Poleg pripadajočih shramb bodo uredili tudi deset parkirnih mest. Kot je potrdila Petra Gašperšič, je občina gradbeno dovoljenje že pridobila. Javni razpis, na podlagi katerega bodo upravičenci lahko zaprosili za dodelitev neprofitnega stanovanja, bodo objavili v prihodnjem letu.

Celotna vrednost projekta je 730 tisoč evrov. Glede na to, da bo stanovanjski sklad odkupil polovico stanovanj, bo občinsko naložbo tudi za polovico razbremenil. Projekt neprofitnih stanovanj bo občino tako stal približno 360 tisoč evrov.