V Rogatcu kaj videti, odslej tudi kje spati

Med dvema turistično izjemno razvitima sosedama, občinama Rogaška Slatina in Podčetrtek, se Rogatca drži sloves prehodne občine na robu države. Za največ tujih gostov poskrbita kvečjemu prometna konica v poletni sezoni in slabo pretočen državni mejni prehod s Hrvaško. A domačini se zavedajo, da imajo kaj ponuditi. Odslej bodo v središču kraja lahko več gostov tudi prenočili.

»V kraju imamo zelo razvito športno infrastrukturo, zelo kakovostna nogometna igrišča, ki jih na pripravah uporabljajo športniki iz cele države, a tudi iz tujine. Imamo konjeniški klub, grad Strmol, muzej na prostem in še veliko drugega, kar je vredno pokazati obiskovalcem,« pravi Zvonimir Blažun, ki bo v naslednjih dneh v domačem Rogatcu odprl nov hostel.

Blažun je v tem letu prejel tudi najvišje občinsko priznanje, plaketo občine. V družinskem podjetju Puby land se že štiri desetletja ukvarja z gradbeništvom ter gostinstvom in turizmom. Eden od poudarkov v obrazložitvi je bila tudi obnova stare trške hiše, nekdanje gostilne. Da bo s tem turizem v občini dobil nujno spodbudo za razvoj turizma, se zavedajo tudi domačini.

»Gre za našo domačo hišo, ki smo jo res temeljito prenovili. Na 600 kvadratnih metrih bivalne površine smo uredili sobe in apartmaje, a tudi dostopnejše namestitve v slogu mladinskega hotela oziroma hostla,« pojasnjuje Blažun. V stavbi je za zdaj 45 ležišč, pozneje bodo število še povečali. Projekt je vreden približno pol milijona evrov. Za energetsko obnovo stavbe – stavbno pohištvo, fasado in toplotno črpalko – je investitor pridobil nepovratna sredstva iz evropskih skladov oziroma subvencijo gospodarskega ministrstva v višini 177 tisoč evrov. Gradbena dela so se končala že konec septembra, zdaj končujejo tudi notranje opremljanje. V stavbi je že mogoče prespati, uradno odprtje družina načrtuje za sredino decembra. Podjetje je Zvonimir po upokojitvi sicer že prepustil sinovoma. Poslovno-trgovski center z znanim lokalom pred slatinsko promenado je prevzel sin Kristjan. Bojan bo vodil nastanitveno dejavnost v Rogatcu. Za zdaj bodo kadrovske potrebe zapolnili v družinskih okvirih, pri čemer dolgoročno upajo, da bo dela dovolj tudi za dodatne zaposlitve.

