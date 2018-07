V San Marino potuje težek tovor

Nogometaši Rudarja so v prvi tekmi uvodnega kroga kvalifikacij evropske lige premagali ekipo Tre Fiori iz San Marina s 7:0. Povratna tekma v četrtek bo zgolj formalnost in predvsem priprava za obračune z Mariborom in romunsko Steauo.

Velenjčani so takoj prevzeli pobudo, a žoga ni hotela v mrežo. Kapetan Damjan Trifković je nato zaposlil Milana Tučiča. A gol v 33. minuti je bil edini v prvem polčasu. Domači strateg Marijan Pušnik je vztrajal pri napadalni, a ne brezglavi igri, kar se je obrestovalo v nadaljevanju. Po dva gola sta dala Dominik Radić in Milan Tučić, po enega pa Djair Parfitt Williams in Ante Solomun. Gostje so dosegli tudi avtogol.

DŠ

Foto: MARJAN MARIČ