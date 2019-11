V Šentjurju umrl voznik avtomobila

Danes, okoli 12. 30 ure, se je v Šentjurju zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 69-letni voznik avtomobila.

»Po do zdaj znanih podatkih voznik osebnega vozila, ki je vozil iz smeri centra Šentjurja in se vključeval na glavno cesto, ni ustavil pri znaku stop in je zavil levo na glavno cesto. Pri tem je vanj trčil voznik tovornega vozila, ki je pravilno pripeljal iz smeri Šmarja pri Jelšah,« so sporočili iz Policijske uprave Celje.

V trčenju se je 69-letni voznik avtomobila, doma z območja Šentjurja, tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl. Letos je v prometnih nesrečah na območju Policijske uprave Celje umrlo dvaindvajset ljudi, lani v enakem obdobju enajst.

SŠol

Foto: SHERPA