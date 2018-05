V Sloveniji jo letno utrpi več kot štiri tisoč ljudi

Danes je evropski dan osveščanja o možganski kapi. To je najpogostejša nevrološka bolezen. Samo v Sloveniji jo letno doživi več kot 4 tisoč ljudi. Smrtnost je visoka, izredno velika pa je tudi invalidnost, ki jo možganska kap povzroča, saj mnogi utrpijo tudi hude posledice, kar njim in njihovim svojcem bistveno spremeni kvaliteto življenja.

Najbolj preprosto in zanesljivo prepoznamo znake kapi s pomočjo besede GROM.

G pomeni prizadet govor, R pomeni delno ali popolno ohromelost roke, O pomeni asimetrijo obraza in M pomen minute za klic na 112. V primeru možganske kapi, ki človeka največkrat prizadene doma, je treba ukrepati hitro in pravilno. Uspešnost zdravljenja je odvisna predvsem od hitrosti prevoza bolnika v najbližji zdravstveni center saj lahko s hitrim zdravljenjem preprečijo posledice.

Možganska kap je tretji vzrok umrljivosti in prvi vzrok invalidnosti pri odraslih. Ocenjujejo, da se bo zaradi staranja prebivalstva, število na novo obolelih v naslednjih 20 letih povečalo za kar 34 odstotkov.

V Sloveniji vsako leto na novo utrpi možgansko kap okoli 4 tisoč oseb, od tega 30 odstotkov v aktivnem delovnem obdobju. Samo 40 odstotkov obolelih se, vsaj deloma, ponovno vključi v delo. Smrtnost je okoli 15-odstotna. 40 odstotkov preživelih ima zmerne, do 30 odstotkov ljudi pa hujše težave pri funkcioniranju. Več kot polovica jih potrebuje pomoč pri izvajanju osnovnih dnevnih aktivnosti.

Najpomembnejša preventiva je zdrav način življenja, to so nekadilstvo, vsakodnevna vsaj 30 minutna hoja, uživanje več sadja in zelenjave, vzdrževanje ustrezne telesne teže, omejitev vnosa soli, maščob in sladkorja, odpoved škodljivim razvadam, redne meritve krvnega tlaka, krvnih maščob in sladkorja ter srčnega utripa.

SŠol