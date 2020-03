V Slovenijo prispela velika Hisensova donacijo medicinske in zaščitne opreme

Danes je v skladišče civilne zaščite v Rojah prispela donacija medicinske zaščitne opreme, ki jo je skupina Hisense iz Kitajske poslala v Slovenijo. Gre za eno večjih donacij Sloveniji, skupaj je Hisense, lastnik velenjskega Gorenja, naši državi doniral 200.000 zaščitnih mask, 2.000 kompletov zaščitnih oblek in zaščitnih očal za zdravstvene delavce, 2.000 kosov kirurških zaščitnih oblačil ter 500 respiratorjev, prav tako pa je Hisense tudi pomagal pri nakupu dodatnih 46 medicinskih ventilatorjev (aparat za umetno predihavanje pljuč).

Ob prevzemu Hisensove donacije zaščitne in medicinske opreme je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek dejal: “Hvaležni smo vsem donatorjem, ki so že in še bodo pomagali z dobavo zaščitne opreme. Teh ni malo in vesel sem, da je tako. Med njimi je tudi Skupina Hisense. To so dejanja, ki omogočajo, da lahko naše zdravstvo svoje poslanstvo izpolnjuje tudi v teh kritičnih časih.”

Še ena dobra novica! V 🇸🇮 smo pravkar dobavili še 46 respiratorjev. Pogled nanje mi kar sapo vzame. #GremoNaprej pic.twitter.com/Vc84lLQNuJ — Zdravko Počivalšek (@PocivalsekZ) March 31, 2020

“Prizadevamo si po najboljših pomagati v vseh okoljih, kjer delujemo,” je dejal predsednik Hisense Europe Group, Alex Zhu, “tako z donacijami nujno potrebne opreme, kot z deljenjem preizkušenih dobrih praks za preprečevanje širjenja koronavirusa ter za zaščito zdravja zaposlenih, ki smo jih oblikovali na osnovi izkušenj ob izbruhu koronavirusa na Kitajskem.” Hisensove ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa smo delili tudi z drugimi podjetji in organizacijami, prav tako pa jih, čeprav so proizvodne lokacije Hisensa po Evropi ta teden preventivno zaprte, tudi v podjetjih dosledno izvajamo in smo jih še okrepili, da bi obvarovali zdravje tistih, ki so ta teden zaradi nujnih nalog še v podjetju.

Zaradi velikih težav v logistiki, ki se pojavljajo pri zbiranju in transportu donacij zaščitne opreme, je skupina Hisense Sloveniji priskočila na pomoč tudi tako, da je v mestu Qindgao, kjer ima sedež, državi Sloveniji dala v uporabo skladišče, kjer Hisensovi zaposleni na enem mestu zbirajo vse donacije s Kitajske, namenjene v Slovenijo in jih odpremljajo na letališče. Prav tako je Hisense pomagal pri organizaciji in izvedbi nakupa dodatnih 46 ventilatorjev, ki bodo v Slovenijo prispeli v naslednjih dveh dneh.

RG

Foto: Gorenje Group