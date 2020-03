V Šmarju pri Jelšah neuradno že več kot 50 okuženih

Eno največjih žarišč koronavirusa pri nas je ta trenutek v Šmarju pri Jelšah. Kot je povedal župan občine Matija Čakš, je bilo pri njih testiranih več kot 130 občanov. Uradnih podatkov koliko testov je bilo pozitivnih ni, po predvidevanjih pa naj bi številka že presegla 50.

Ker ni uradnih informacij, so se občani organizirali sami in se med seboj obveščajo o rezultatih testov, je povedal Čakš in vse pozval k strpnosti: “Nihče se ni okužil zanalašč. Nihče tega virusa po občini ne širi zanalašč. Zavedajte se, da virusa v našo občino ni prinesla samo ena oseba, saj obolevajo različne skupine ljudi iz različnih povezav, zato lahko z zagotovostjo trdimo, da to ni prišlo samo od ene osebe. Zato vse pozivam k strpnosti, kulturi in upoštevanju vseh navodil Nacionalnega inštituta za zdravje.”

Župan občine Šmarje pri Jelšah Matija Čakš o trenutnih razmerah v občini:

Zaradi izrednega porasta obolelih občina in civilna zaščita pozivata k zaprtju lokalov.

LKK, foto: splet