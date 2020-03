V Šmarju pri Jelšah štiri potrjene okužbe

Prva okužba je bila potrjena pri zaposleni osebi na OŠ Šmarje pri Jelšah včeraj popoldne. Okužba pri osebi, ki je bila v stiku s prvookuženo na šmarskem območju, je bila potrjena danes. Okrog 15. ure so bili obveščeni še o dveh potrjenih okužbah.

Zjutraj je bil sestanek vseh služb sistema zaščite in reševanja, javnih zavodov in občine, na katerem so se seznanili z najnovejšimi informacijami in razmerah v javnih ustanovah na območju občine in zasnovali nadaljnje ukrepe ob pojavu okužbe.

Na matični šoli v Šmarju pri Jelšah in podružnicah danes ni bilo pouka. »Prevzemam polno odgovornost za odločitev, ki sem jo sprejel pozno sinoči; če je ne bi sprejel, bi danes vladal kaos. Na centralni šoli s šestimi podružnicami imamo skoraj tisoč otrok, ki bi jih morali danes evakuirati,« je izjavil župan Matija Čakš.

Kot smo poročali, so prvi primer zabeležili tudi v občini Mozirje.

