V Šmarju razkužujejo šolo

Pretekla noč je bila za vodilne v občini Šmarje težka. Konkretnih usmeritev z državnih inštitucij ni bilo. Da je bila odločitev o takojšnjem zaprtju šol in vrtcev prava, so jim s pristojnih ministrstev potrdili šele danes. Življenje v občini pa ostaja pod vtisom negotovosti trenutnih razmer.

»Naša odločitev je veljala za prekršek, vendar nam ni mar. Tu nismo postavljeni s strani vlade niti Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja. Prva skrb je zdravje občanov, predvsem pa otrok. In zato smo se odločili v nasprotju ministrstvom in Nijz. Da smo ravnali prav, se je izkazalo danes, ko imamo na centralni šoli potrjen že drugi primer koronavirusa. V ponedeljek bodo temu tako ali tako sledile vse šole in vrtci v državi,« je bil do nočnega dogajanja kritičen župan Šmarja pri Jelšah Matija Čakš.

Danes je v šolah še organizirano varstvo in avtobusni prevoz za vse tiste, ki so pozno večerno obvestilo sinoči spregledali.

Kar zadeva ostale aktivnosti v občini, Čakš pravi, da je v času digitalizacije mogoče od doma oziroma na daljavo urediti že skoraj vse. »Tudi kakšna neasfaltirana cesta ne pomeni razlike med življenjem in smrtjo. Smo v situaciji, ko se moramo naučiti ločevati pomembne stvari od nepomembnih. Trenutno so investicijske in ostale zadeve zastale, ampak za vse to bo še čas.«

Zdravstveni dom deluje, vendar je prilagojen režim vstopa in dostopa do zdravnika. Vsi javni zavodi in službe so dostopni po elektronski pošti in preko telefona, delo s strankami je ustavljeno. Knjižnica je zaprta.

So pa take izredne situacije vedno preizkušnja za živce. Do prerivanja in slabe volje naj bi prišlo v šmarski lekarni, kjer naj bi potrebovali pomoč varnostne službe. Komentar pristojnih še pričakujemo. Veliko gneva in šikaniranja se je v preteklih urah zlilo na družbena omrežja. Župan Matija Čakš svari:

»V takih situacijah moramo vsi ohraniti trezno glavo, ker se nihče ni okužil nalašč in nihče ni zbolel nalašč. Tako kot nihče ne dobi raka nalašč. Vsi smo v skrbeh za zdravje obolelih. Ne moremo po spletu trositi nekulturnih in neprimernih izjav, za katere nam bo čez pol leta vsem žal, ker smo jih izrekli. S paniko ne bomo ničesar rešili. Ohraniti moramo mirno kri, v primeru kliničnih znakov pa sledimo predpisanim protokolom zdravstvenih služb.«