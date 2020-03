V šmarskem domu še ena smrt zaradi covid-19

V Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah je danes umrla še ena stanovalka s koronavirusno boleznijo, ki je imela tudi pridružene bolezni. Okužba je do danes potrjena pri 26 stanovalcih in 6 zaposlenih.

“Svojcem izrekamo iskreno sožalje. S pristojnimi strokovnimi službami in ministrstvom za zdravje potekajo dodatna usklajevanja in načrtovanje zdravstvene oskrbe in nege v domu,” so v prvem zapisu sporočili iz Občine Šmarje pri Jelšah. Več sledi.