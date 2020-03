V šmarskem domu starejših se okužba širi

»V Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah je trenutno okužba s COVID-19 potrjena pri treh zaposlenih in šestih stanovalcih. Še trije stanovalci imajo povišano telesno temperaturo in tudi zanje predvidevamo, da so okuženi,« sporoča direktorica Gordana Drimel.

V domu so dodatno angažirali zaposlene za razkuževanje prostorov in vzpostavljajo dodatne izolacijske prostore. Poostreno spremljajo zdravstveno stanje stanovalcev in sproti obveščajo svojce obolelih.

So v stalnem stiku z občinskim štabom civilne zaščite, zdravstvenim domom, epidemiologom nacionalnega inštituta za javno zdravje, od katerega še čakajo dodatna navodila. Iz šmarskega zdravstvenega doma so domu upokojencev iz svojih sredstev zagotovili nekaj zaščitne opreme za ravnanje z osebami s COVID- 19, pomoč so ponudili tudi že nekateri domovi starostnikov iz Slovenije.

Iz šmarskega doma upokojencev še sporočajo, da imajo tako oskrbovanci kot zaposleni zaenkrat samo povišano temperaturo in drugih bolezenskih znakov ne kažejo.