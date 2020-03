V šmarskem domu trenutno 11 okuženih

V Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah zadnji podatki o razširjenosti okužbe s koronavirusom niso spodbudni. Danes so potrdili še dva nova primera. Trenutno je potrjena okužba pri štirih zaposlenih in sedmih stanovalcih.

V občinskem štabu civilne zaščite medtem zbirajo zaščitno opremo in jo posredujejo izpostavljenim delavcem. O trenutnem stanju Sergeja Javornik z občinske uprave Šmarje pri Jelšah: “Učinkovito nudimo pomoč na vseh področjih, zagotavljamo podporo in zaščitna sredstva. Za ranljive skupine nabavljamo hrano in prinašamo zdravila. O številu okuženih v kraju ne ugibamo več. To je vprašanje za druge službe. Uradni podatek govori o 31 primerih. Mi smo s to številko razpolagali že konec prejšnjega tedna.”

Uradni podatki o okuženih na tem območju govorijo še o 8 primerih v Rogaški Slatini in po enem v Podčetrtku in v Kozjem.