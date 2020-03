V šmarskem domu vsak dan višje številke

Število okuženih z novim koronavirusom v domu upokojencev Šmarje pri Jelšah po pričakovanjih zdravniške stroke narašča. Trenutno je okužba potrjena pri 19 stanovalcih in 5 zaposlenih.

Trenutno se še pojavljajo znaki pri osebah, ki so bile v možnem kontaktu z zaposlenimi ali obolelimi stanovalci v času inkubacijske dobe. Vročina se je od včeraj pojavila še pri 8 stanovalcih, po izraženih kliničnih znakih in oceni zdravnika infektologa bo bris predvidoma potreben pri 7 osebah in ena ponovitev zaradi nejasnosti predhodnega brisa.

Včeraj sta bila brisa odvzeta dvema stanovalcema, pri enem je bila okužba s koronavirusom negativna. Dodatno je bila okužba potrjena tudi pri eni zaposleni, ki pa že ves teden ni bila na delu. Dodatne brise bodo odvzemali po navodilih infektologa iz celjske bolnišnice in epidemiologinje.

Zdravstveno stanje obolelih je relativno stabilno, večina stanovalcev v tem trenutku ne kaže niti znakov povišane temperature, niti drugih znakov prehladnega obolenja. Zaradi osnovnih obolenj se stanje lahko spreminja, tako se je čez vikend pojavilo bistveno poslabšanje zdravstvenega stanja pri eni stanovalki. Vsi stanovalci so pod nadzorom zdravnikov primarnega nivoja in infektologa, ki dnevno opravlja vizite pri okuženih.

Zaposleni doma upokojencev vseskozi poostreno spremljajo zdravstveno stanje in sproti obveščajo svojce. Zaposlenemu osebju danes pri oskrbi stanovalcev pomaga 5 zdravstvenih delavcev iz Splošne bolnišnice Celje in 5 zdravstvenih delavcev Medical centra Rogaška.