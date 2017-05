Slatinčani in Laščani v boj za finalno vstopnico

V soboto se bo začelo polfinale končnice državnega prvenstva za košarkarje. Celjsko območje bo imelo v njem dva predstavnika. Rogaško in Zlatorog. Slatinčani so si polfinale zagotovili dva kroga pred koncem lige za prvaka, Laščani pa v zadnjem krogu, ko so pred domačimi gledalci premagali Hopse. Prvi obračun bo v Rogaški Slatini, drugi prihodnjo sredo v Laškem, morebitna odločilna tretja tekma pa bo znova na domačem parketu Rogaške. Drugi polfinalni obračun je Krka – Union Olimpija. Dodajmo, da so se od prvoligaške druščine poslovili košarkarji Term Olimia. Izgubili so zadnjo in obenem ključno tekmo za obstanek v ligi, ko so gostovali v Šenčurju.

MITJA KNEZ

Foto: KKZ