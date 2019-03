V šoli vožnje za volanom pod vplivom drog

Celjski policisti so ta teden izvajali poostren nadzor nad šolami vožnje na Celjskem. V nadzoru so ustavili osebno vozilo ene izmed šol vožnje med postopkom praktičnega usposabljanja kandidata za voznika B kategorije. Pri tem so ugotovili, da je kandidat za voznika vozil pod vplivom prepovedanih drog.

Pred tem so tako voznika kot učitelja vožnje preverili s preizkusom alkoholiziranosti. Rezultat tega je bil negativen. Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog pa so kandidatu za voznika odredili še hitri test na prepovedane droge. Ta je potrdil prisotnost konoplje v organizmu.

Kandidatu za voznika so posledično odredili še strokovni pregled, ki pa ga je odločno odklonil. V nadaljnjem postopku so ugotovili še nekatere druge manjše kršitve s področja praktičnega usposabljanja kandidata za voznika.

Kandidatu za voznika so policisti na kraju izrekli globo v višini 1.200 evrov, zoper šolo vožnje pa bodo uvedli prekrškovni postopek z izdajo odločbe.

SIMONA ŠOLINIČ