V Šoštanju ne bodo podražili cen programov vrtca

Vrtec Šoštanj ne bo podražil cen programov vrtca, za razliko od množice ostalih vrtcev v regiji, ki so ekonomske cene programov nedavno podražili za okoli deset odstotkov. V Šoštanju bremena zaenkrat ne bodo prevalili na starše, saj so našli različne možnosti prihrankov.

Ekonomska cena za prvo starostno obdobje v Vrtcu Šoštanj od leta 2012 znaša nekaj več kot 400 evrov mesečno, za drugo starostno obdobje pa skoraj 340 evrov. Ravnateljica Milena Brusnjak pravi, da v javnem zavodu, ki ga vodi, spoštujejo delovno pravno zakonodajo in dogovore, sklenjene med vlado in sindikati. A se nedaven dvig plač nikakor ne odraža tako močno, da bi morali zaradi tega zvišati cene programov. “Pri nas strošek dela predstavlja 75 odstotkov ekonomske cene vrtca. Smo mlad kolektiv in se nam zadnje povišanje ne pozna toliko.”

Cen ne bodo podražili tudi zato, ker ves čas iščejo prihranke pri svojem delu, gre pa za optimizacijo delovnih procesov, izobraževanje zaposlenih, premišljeno nabavo materialnih sredstev ter učinkovito načrtovanje stroškov storitev, ki jih potrebuje vrtec. O morebitni spremembi cen bodo v Vrtcu Šoštanj še enkrat temeljito razmislili avgusta, ko bo znano polletno računovodsko poročilo. Če bo podražitev nujna, Brusnjakova z gotovostjo pravi, da ta vsekakor ne bo deset odstotna.

TS

Foto: SHERPA