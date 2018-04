V Šoštanju opozorili na drevesa v mestu

April je mesec krajinske arhitekture in v tem mesecu so na Trgu svobode v Šoštanju na ogled postavili razstavo o urbanih drevesih v tej občini. Razstava bo na ogled do septembra, dopolnjuje pa jo publikacija, ki predstavlja drevesa v urbanem okolju.

Knjižica, ki predstavlja drevesa v urbanem okolju nosi zanimiv naslov Zgodbe dreves, ki niso le za les. Naslova se je domislilo eno od kulturno okoljskih društev, ki je pred leti opozorilo na pomen dreves v urbanem okolju Ljubljane, v Šoštanju pa so idejo povzeli. Krajinska arhitektka in višja svetovalka za arhitekturo na šoštanjski občinski upravi Verona Hajnrihar je dejala, da tako knjižica kot spremljajoča razstava opozarjata na lepoto dreves v mestu in na številne naloge, ki jih opravljajo ta bitja. Med drugim nudijo senco, zastirajo poglede, zadržujejo padavinsko vodo, mehčajo podobo mestnih ulic. Hkrati knjižica in razstava opozarjata na škodo, ki jo ljudje povzročamo s tem, ko za drevesa ne skrbimo pravilno.

V knjižici Zgodbe dreves, ki niso le za les, so predstavljene različne vrste dreves na 14 točkah po mestu. Na razstavi pa fotografije, ki so jih v svoje objektive ulovili krajinski arhitekti in lokalni fotografi, predstavljajo 15 dreves. V Šoštanju so sicer pred tedni organizirali tudi prikaz pravilne nege mestnih dreves in opozorili na škodo ter na nevarnosti, ki jih lahko povzroči nestrokovno obrezovanje.

TS

Foto: Verona Hajnrihar