V Šoštanju v medvrstniškem nasilju hudo poškodovan osnovnošolec

Le nekaj dni zatem, ko smo pred dvema tednoma poročali o tem, da podatki policije kažejo, da ni drastičnega porasta primerov medvrstniškega nasilja, neuradne informacije staršev in dijakov pa, da je nasilja med vrstniki ogromno, se je zaskrbljujoč primer zgodil na območju Šoštanja. Mladoletni fant, ki sta ga napadla prav tako mladoletna osumljenca, je končal v celjski bolnišnici z zlomljenim nosom.

Primer se je zgodil 11. marca v Šoštanju, ko sta dva sicer starejša mladoletnika napadla osnovnošolca. V fizičnem obračunu, naj bi ga najprej prijela za vrat, nato ga potisnila ob zid, ko je napadeni poskušal zbežati, je padel na tla. Takrat naj bi prišlo tudi do udarcev v glavo. Osnovnošolec je nato iskal pomoč v velenjskem zdravstvenem domu, kjer so ugotovili, da ima zlomljen nos. Zato je moral tudi na poseg v Splošno bolnišnico Celje.

Na celjski policiji so nam povedali, da okoliščine tega nasilnega primera preiskujejo. In da dejanje obravnavajo kot sum storitve kaznivega dejanja nasilništvo. Kazen je celo do treh let zapora. Dveh osumljenih mladoletnikov pred tem v konkretnih dejanjih z elementi nasilja niso obravnavali, še dodajajo na celjski policiji. Družina napadenega pa je ogorčena in trdi, da je fant pred časom, ko ga taista napadalca nista pustila na igrišče v Šoštanju, že klical policiste, a naj bi mu policisti takrat dejali, da »naj najprej poskusijo rešiti spor med seboj, v nasprotnem primeru naj znova pokliče.« Nato se je čez nekaj dni zgodil primer s fizičnim napadom.

Kljub temu, da ves čas preverjamo na policiji, ali držijo informacije, da se na Celjskem pojavljajo tople, pa na policiji pravijo, da tolp nikakor ni. V zadnjih letih je celjska policija preiskovala dva večja primera medvrstniškega nasilja, kjer je dejansko šlo za skupino napadalcev. Najmanj dva storilca sta bila nato celo izgnana iz naše države.

SŠol

Foto: Pixabay