V spomin izumitelju, ki je spremenil pridobivanje aluminija

V Šmartnem ob Paki bodo danes ob 12. uri odkrili spominsko ploščo Karlu Josefu Bayerju na vili, ki še danes nosi njegovo ime, čeprav je v zasebni lasti. Ta tovarnar je razvil še danes uporabljeno metodo pridobivanja glinice iz boksita, s čimer je izjemno prispeval k industriji aluminija.



Karl Josef Bayer je iznajdbo patentiral leta 1887. Na podlagi svojega patenta je načrtoval razvoj industrije, v Šmartnem ob Paki je dal postaviti celo laboratorij, vendar zamisli ni mogel uresničiti zaradi prezgodnje smrti. Umrl je namreč leta 1904 star komaj 55 let. Bayerjevi potomci, ki živijo v Avstriji, so pred 14 leti, ob sto letnici njegove smrti, obiskali Šmartno ob Paki in skupaj z domačini raziskovali njegovo življenje in delo. V Avstriji so izdali knjigo in priredili dogodek v spomin na izumitelja. Vezi z Bayerjevimi sorodniki sedaj neguje župan Šmartnega ob Paki Janko Kopušar:

