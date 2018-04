V spomin na strmoglavljenje ameriškega vojaškega letala

V Andražu nad Polzelo bo popoldne tradicionalna spominska slovesnost ob dnevu slovensko-ameriškega prijateljstva in zavezništva. Meddržavnega dogodka, ki ga pripravljajo ob 74-letnici strmoglavljenja ameriškega bombnika B–17, se bo udeležil predsednik države Borut Pahor. V spomin na osem ponesrečenih ameriških vojakov bo ob obeležje položil venec in nagovoril zbrane.

Zavezniško ameriško vojaško letalo bombnik B–17 je v Andražu nad Polzelo strmoglavilo 19. marca leta 1944. Ob preletu nad Savinjsko dolino ga je razstrelilo nemško letalo. Dogajanje je podrobno raziskal domačin Igor Verdev.

Glavnina letala je strmoglavila v Grebenskem gozdu na pobočju Gore Oljke, njegove ostanke pa je sila raznesla po širšem območju Andraža.

Verdev je navezal stike tudi s svojci ponesrečenih vojakov iz Združenih držav Amerike. Na letalu jih je bilo deset, starih med 21 in 25 let, od tega jih je osem v nesreči umrlo. Imena vseh umrlih članov posadke so vklesana na spominski plošči pri pokopališču v Andražu nad Polzelo.

Leta 2014 so na pobudo Verdeva na pokopališču v Andražu postavili spominsko ploščo, ob kateri sedaj vsako leto spomladi pripravijo spominsko slovesnost v počastitev slovensko-ameriškega prijateljstva in zavezništva.

ŠO