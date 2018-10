V spomin na umrle otroke bodo v nebo poleteli baloni

Danes obeležujemo mednarodni dan spomina na otroke, ki so umrli med nosečnostjo ali kmalu po rojstvu. V ta namen bo na Celjskem pokopališču ob 17. uri začela slovesnost, ki jo pripravlja društvo Solzice. Na dogodku bodo starši umrlih otrok lahko zanje napisali sporočila na balone ter jih ob glasbi in besedi spustili v nebo.

V Društvu Solzice so prepričani, da je treba otrokom dati pravico do obstoja, ne glede na to, koliko časa so bili s starši ali v maminem trebuhu. Staršem, ki so ostali s praznim naročjem, pa mora družba dati pravico do žalovanja. O namenu današnje slovesnosti, ki jo spremljajo še druge dejavnosti, pa več ustanoviteljica in predsednica društva Solzice Petra Paver Urek:

Društvo Solzice starše umrlih otrok spodbuja, da se od otroka poslovijo in da ga pokopljejo. Da bi spodbudili razumevanje tovrstnih izgub v družbi člani društva razvijajo ideje in akcijske načrte, povezujejo se z občinami, pripravljajo izobraževanja v porodnišnicah, organizirajo kongrese in posvete. Pred leti so izdali tudi knjigo Prazna zibelka, strto srce. V knjigi so med drugim tudi izkušnje in zgodbe staršev, ki so izgubili otroke.

TS