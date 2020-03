V središču sistema organizacije zaščite, reševanja in pomoči

Civilna zaščita je v sedanji veliki preizkušnji obvladovanja in omejevanja širjenja koronovirusa nosilka organizacije pomoči in podpore prebivalstvu ter ustanovam (na primer zdravstvenim), ki imajo ključno vlogo, da bo naša država kos temu temu izzivu. Če ne štejemo večjih naravnih in drugih nesreč, kjer civilna zaščita izvaja svoje poslanstvo, je po vojni za Slovenijo leta 1991 in migrantski krizi leta 2015 to tretji preizkus pripravljenosti sistema, ki je vedno dokazal, da zmore biti uspešen tudi v najhujših preizkušnjah. Na našem območju je srce sistema organizacije pomoči in podpore za uspešen boj proti tokrat nevidnemu sovražniku štab Civilne zaščite Zahodne Štajerske regije (CZZŠ). Ta se je v skladu z državnim načrtom zaščite in reševanja (ZiR) aktiviral ob pojavu epidemije nalezljivih bolezni, širjenju koronavirusa tudi v naši državi in regiji. V teh dneh smo obiskali štab v Celju in se seznanili z načinom delovanja.

V stavbi štaba v Maistrovi ulici 5, kjer je sicer sedež izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Celje (URSZR), nas pričaka Petra Bezjak Cirman, predstavnica za odnose z javnostmi v štabu, in takoj opozori na zaščitne ukrepe, ki se jih moramo držati v stavbi, torej na razkuževanje rok in uporabo zaščitnih mask. Z Janezom Melanškom, poveljnikom štaba Civilne zaščite Zahodne Štajerske, se pogovarjava na varnostni razdalji.

»Zahodnoštajerska regija na področju nalog zaščite in reševanje obsega 33 občin, od Solčave pri meji z Avstrijo do Bistrice ob Sotli na meji s Hrvaško (kot območje delovanja našega časopisa NT, op. p.). Vsem občinam dnevno posredujemo obvestila, sporočila, navodila, prav tako od njih zbiramo podatke o njihovi dejavnosti na tem področju,« je temeljni princip delovanja štaba opisal naš sogovornik. V teh dneh je bil poudarek pri delu štaba na zbiranju podatkov o potrebah po zaščitni opremi v občinah, na posredovanju podatkov na državno raven in zagotavljanju opreme za občinske štabe civilne zaščite ter druge ustanove po prednostni listi, ki sta jo določila obrambni minister in poveljnik Civilne zaščite RS. Janez Melanšek je potrdil, da je v občinah veliko povpraševanje po zaščitni opremi in da je primanjkuje.

Povedal je, da so že v prvih dneh do začetka delovanja štaba lokalnim skupnostim razdelili nekaj zaščitne opreme v omejenem obsegu in opozorili, naj jo uporabljajo skrajno racionalno, predvsem naj bo namenjena silam za zaščito in reševanje, ki gredo na pomoč prebivalcem ali opravljajo dezinfekcije. »Pričakujem, da bo država po hitrem postopku dostavila zaščitno opremo v regijo. Sem optimist, saj so se tudi naša podjetja z vso intenzivnostjo lotila izdelave zaščitnih mask, in verjamem, da bo v prihodnjih dneh ta problematika rešena ter da bomo z zaščitnimi sredstvi lahko oskrbeli občine, javne službe, podjetja. Da ne bo več težav in nestrpnosti,« je še dejal Janez Melanšek.

»Prihaja do velike nervoze, ker primanjkuje zaščitnih sredstev?« me je zanimalo. »Občasno prihaja in potem poskušamo ljudi umiriti ter usmeriti na prave naslove. Na našem območju se največ težav pojavlja v občini Šmarje pri Jelšah,« je še pojasnil. Prav na dan našega obiska je CZZŠ Občini Šmarje pri Jelšah, kjer je za Ljubljano največ primerov okužb s koronavirusom v Sloveniji, dodelil zajetno pošiljko zaščitnih sredstev.

