V štabu CZ pripravljajo razkužilo za večstanovanjske objekte v občini

V zadnjih dneh, odkar je obvezno razkuževanje večstanovanjskih stavb, je med najpogostejšimi vprašanji, kdo bo plačal razkužila. V Občini Zreče so našli rešitev.

V tamkajšnjem štabu Civilne zaščite sami pripravljajo razkužilo za večstanovanjske objekte. V Uniorju so dobili varikino, ki je potrebna za izdelavo raztopine. S strokovnjakom, članom štaba CZ dr. Iztokom Koširjem so pripravili raztopino in pozvali vse hišnike, da jo lahko prevzamejo danes med 16. in 18. uro v skladiščnih prostorih Civilne zaščite pred kletnimi prostori vrtca Zreče za razkuževanje skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah. Predhodno se je treba najaviti na kontaktno tel. št. 03/757-17 14 ali [email protected] Dr. Iztok Košir bo uporabnike tudi seznanil, kako se razkužilo varno uporablja.

Razkuževati je treba zlasti kljuke na vhodu v večstanovanjsko stavbo, ograje v večstanovanjski stavbi, stikala za upravljanje in kabine dvigala, stikala v skupnih prostorih večstanovanjske stavbe, oprijemala in druga oprema, kjer je mogoče ob redni uporabi pričakovati več stikov rok s površinami.

BOJANA AVGUŠTINČIČ